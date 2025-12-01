Ladrones sorprendidos en pleno robo

El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas y con la colaboración de vecinos

La Policía de Formosa detuvo a dos hombres que ingresaron a robar en una casa quinta, del barrio Virgen del Carmen y evitaron que el delito se concrete.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del sábado último, cuando los policías realizaban recorridas por el mencionado conglomerado habitacional.

Durante esa tarea, los efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de Seguridad Urbana Zona 9 recibieron la alerta de un vecino y sin dilaciones rodearon la finca.

De inmediato, aprehendieron a dos hombres, uno de ellos tenía el rostro cubierto con un una remera y un gorro, mientras que un tercero huyó tras saltar el muro perimetral.

Por otra parte, los integrantes de la Dirección General de Policía Científica documentaron el lugar del hecho.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se notificaron de su situación procesal y quedaron alojados en la Subcomisaria Puente Uriburu, a disposición de la justicia.

Mientras, continúan las investigaciones para lograr la aprehensión del tercer implicado en el hecho delictivo.



