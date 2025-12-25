La aprobación del presupuesto 2026 implica que los consumidores pagarán los intereses de la deuda externa argentina

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, según informes del INDEC, “el endeudamiento externo argentino aumento a USD 316.935 Millones”, siendo el principal factor detrás de este aumento, la toma de deuda de las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y que sumaron USD 5.877 Millones adicionales. Por estos y otros factores “la deuda externa volvió a crecer en relación al tamaño de la economía y represento el 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más elevado desde el inicio del Gobierno Nacional de Javier Milei”. El Funcionario Provincial, denunció que al grave perjuicio que implica el Presupuesto 2026 para la educación, ciencia, tecnología y para las provincias, el mismo asigna $14.119 billones a Deuda Pública, dentro de un gasto total de $ 148 billones para la Administración Nacional. La recaudación del IVA proyectada es del 31% de la recaudación total de impuestos nacionales, con un crecimiento estimado por el gobierno del 18,7-19% respecto a 2025. El proyecto de Presupuesto 2026 estima una recaudación de IVA neto de reintegros de alrededor de $32.900 billones para todo el año 2026. De esa manera, los pagos de deuda externa previstos serán equivalentes al 43% de la recaudación total del IVA del año próximo. “Siguiendo con la equivalencia, más de 400 de cada 1000 pesos que los argentinos - consumidores abonen de IVA se destinarán al pago de intereses de la deuda externa”.