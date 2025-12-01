La Policía secuestró una motocicleta con documentos falsos

Fue durante un control vehicular

Efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial detectaron que un hombre circulaba en una motocicleta con documentos apócrifos en el barrio Centro, de esta ciudad.

El sábado último, alrededor de las 21:50 horas, los policías desplegaron un amplio operativo vehicular en la calle San Martín y avenida Ribereña.

Durante ese trabajo, detuvieron la marcha de un conductor que se desplazaba en una Honda Wave y tras la verificación, corroboraron que la cédula y placa de dominio eran apócrifas.

Por otra parte, concluyeron que las codificaciones del motor y cuadro, eran originales de fábrica.

En consecuencia, los integrantes de la Dirección General Policía Científica iniciaron las actuaciones procesales.

Los uniformados de la Comisaría Seccional Primera secuestraron el rodado y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



