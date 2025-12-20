Barrios de la ciudad se vieron beneficiados este sábado con tareas municipales

Máquinas y operarios del Municipio capitalino, se adentraron este sábado en las calles de diferentes conglomerados de la ciudad para la ejecución de trabajos, priorizando el mantenimiento de calles de tierra, como así también el del drenaje pluvial mediante tareas preventivas, acciones todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativas de trabajo.

Una intervención con perfilado y relleno se llevó a cabo en el Bº Virgen de Luján, donde también tuvo lugar el levantamiento de residuos que arrojó la tarea, y de esquineros diseminados en el lugar. El perfilado también tuvo lugar en los barrios 20 de Julio y Urbanización Maradona, donde se sumó el cuneteo manual a lo largo de la calle Guastalla, en el primero, y en el último el cuneteo mecánico en canales del sector.

Finalmente, otra cuadrilla tuvo a cargo al relleno y compactación para un ensanche de banquina en el Bº Nueva Pompeya, a la vez que se ejecutó el perfilado y trazado de cuneta en el Bº San Antonio II, y la limpieza de calle y cancha de fútbol en el Bº Sagrado Corazón, en ambos respondiendo a una solicitud de vecinos.











