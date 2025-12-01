La UPLaB cerró el año con 28 nuevos egresados
Tras rendir sus exámenes finales que se realizaron el viernes 19 de diciembre. Se trata de estudiantes de Enfermería Universitaria, Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Tecnicatura Universitaria en Turismo, provenientes de distintas localidades de la provincia.
La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) finalizó el año académico con una noticia que reafirma su crecimiento institucional y su aporte al desarrollo provincial: 28 estudiantes alcanzaron la condición de egresadas y egresados luego de rendir sus exámenes finales el viernes 19 de diciembre, culminando un proceso de formación superior en el territorio.
Del total, 20 corresponden a la carrera de Enfermería Universitaria, siete a Ingeniería en Producción Agropecuaria y uno a la Tecnicatura Universitaria en Turismo. Las y los nuevos egresados provienen de diversas localidades como Laguna Blanca, Clorinda, Buena Vista, Laguna Naineck, Siete Palmas, Palma Sola, El Quebracho, Misión Laishí y Herradura, lo que refleja el alcance territorial de la Universidad y su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.
En ese sentido, desde la institución subrayaron que estos logros se inscriben en el Modelo Formoseño, que promueve políticas públicas orientadas a garantizar el acceso real a la educación superior, fortaleciendo el arraigo y ampliando derechos para que las y los jóvenes puedan formarse sin tener que irse de su provincia.
La UPLaB consolida así una universidad pública, territorial y estratégica, que forma profesionales con calidad académica en áreas clave para el desarrollo de Formosa; salud, producción y turismo.
Asimismo, destacaron que la formación que brinda la UPLaB está vinculada a las necesidades reales de las comunidades, fortaleciendo el sistema educativo provincial y aportando al desarrollo social, productivo y sanitario con recursos humanos capacitados para responder a los desafíos actuales y futuros de la provincia.
Con este cierre de año, la UPLaB celebra no solo nuevas trayectorias profesionales, sino también un paso más en la consolidación de una universidad pública y de calidad que, desde el territorio, transforma vidas y genera oportunidades.
Listado completo de egresados por carrera y localidad.
Enfermería Universitaria (20)
Octavio Andrés Alarcón — Siete Palmas
Marco Antonio Aquino Laus — Siete Palmas
Carolina Elizabeth Báez — Laguna Blanca
Flavia Beatriz Barrios — Clorinda
Roxana Noemí Campuzano — Palma Sola
Paola Estefanía Colman — Clorinda
Jennifer Natalia Díaz — Laguna Naineck
Erika Jacqueline Escobar — Laguna Naineck
Noelia Soledad Escalante — Laguna Blanca
Juan David Ledesma — Laguna Blanca
Lorena Argentina Maldonado — Laguna Blanca
Valeria Andrea Medina — Laguna Blanca
Ángela Johana Mendoza — Laguna Blanca
Marilin Antonella Ojeda — Laguna Blanca
Vanesa Estefanía Ranoni — Buena Vista
Florencia Luján Rodríguez — Laguna Blanca
Wilma Loriana Salinas — Clorinda
Abigail Isabel Vitale — Clorinda
Diego Omar Villamayor — Laguna Naineck
Luciano Gastón Ybarra — Laguna Blanca
Ingeniería en Producción Agropecuaria (7)
Romina Lucila Correa — Buena Vista
Rosana Beatriz Correa — Buena Vista
Sergio Daniel Escalante — Laguna Blanca
Azul Marianel Amarilla — Misión Laishí
Nidia María Gimena Mollo — Laguna Blanca
Ever Daniel Noguer — Herradura
Abrahan José Ruiz — El Quebracho
Tecnicatura Universitaria en Turismo (1)
Sofía Antonella Fader — Clorinda