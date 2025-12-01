La UPLaB cerró el año con 28 nuevos egresados

Tras rendir sus exámenes finales que se realizaron el viernes 19 de diciembre. Se trata de estudiantes de Enfermería Universitaria, Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Tecnicatura Universitaria en Turismo, provenientes de distintas localidades de la provincia.

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) finalizó el año académico con una noticia que reafirma su crecimiento institucional y su aporte al desarrollo provincial: 28 estudiantes alcanzaron la condición de egresadas y egresados luego de rendir sus exámenes finales el viernes 19 de diciembre, culminando un proceso de formación superior en el territorio.

Del total, 20 corresponden a la carrera de Enfermería Universitaria, siete a Ingeniería en Producción Agropecuaria y uno a la Tecnicatura Universitaria en Turismo. Las y los nuevos egresados provienen de diversas localidades como Laguna Blanca, Clorinda, Buena Vista, Laguna Naineck, Siete Palmas, Palma Sola, El Quebracho, Misión Laishí y Herradura, lo que refleja el alcance territorial de la Universidad y su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

En ese sentido, desde la institución subrayaron que estos logros se inscriben en el Modelo Formoseño, que promueve políticas públicas orientadas a garantizar el acceso real a la educación superior, fortaleciendo el arraigo y ampliando derechos para que las y los jóvenes puedan formarse sin tener que irse de su provincia.

La UPLaB consolida así una universidad pública, territorial y estratégica, que forma profesionales con calidad académica en áreas clave para el desarrollo de Formosa; salud, producción y turismo.

Asimismo, destacaron que la formación que brinda la UPLaB está vinculada a las necesidades reales de las comunidades, fortaleciendo el sistema educativo provincial y aportando al desarrollo social, productivo y sanitario con recursos humanos capacitados para responder a los desafíos actuales y futuros de la provincia.

Con este cierre de año, la UPLaB celebra no solo nuevas trayectorias profesionales, sino también un paso más en la consolidación de una universidad pública y de calidad que, desde el territorio, transforma vidas y genera oportunidades.

Listado completo de egresados por carrera y localidad.

Enfermería Universitaria (20)

Octavio Andrés Alarcón — Siete Palmas

Marco Antonio Aquino Laus — Siete Palmas

Carolina Elizabeth Báez — Laguna Blanca

Flavia Beatriz Barrios — Clorinda

Roxana Noemí Campuzano — Palma Sola

Paola Estefanía Colman — Clorinda

Jennifer Natalia Díaz — Laguna Naineck

Erika Jacqueline Escobar — Laguna Naineck

Noelia Soledad Escalante — Laguna Blanca

Juan David Ledesma — Laguna Blanca

Lorena Argentina Maldonado — Laguna Blanca

Valeria Andrea Medina — Laguna Blanca

Ángela Johana Mendoza — Laguna Blanca

Marilin Antonella Ojeda — Laguna Blanca

Vanesa Estefanía Ranoni — Buena Vista

Florencia Luján Rodríguez — Laguna Blanca

Wilma Loriana Salinas — Clorinda

Abigail Isabel Vitale — Clorinda

Diego Omar Villamayor — Laguna Naineck

Luciano Gastón Ybarra — Laguna Blanca





Ingeniería en Producción Agropecuaria (7)

Romina Lucila Correa — Buena Vista

Rosana Beatriz Correa — Buena Vista

Sergio Daniel Escalante — Laguna Blanca

Azul Marianel Amarilla — Misión Laishí

Nidia María Gimena Mollo — Laguna Blanca

Ever Daniel Noguer — Herradura

Abrahan José Ruiz — El Quebracho





Tecnicatura Universitaria en Turismo (1)

Sofía Antonella Fader — Clorinda



