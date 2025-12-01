Articulación educativa y productiva: Estudiantes de una escuela agrotécnica se formaron en el CEDEVA de Laguna Yema

A través de una articulación entre la Escuela Agrotécnica Provincial (EAP) N.º 6 y el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), se dio cierre a un nuevo ciclo del programa de formación técnica desarrollado en la localidad de Laguna Yema.

Un total de 27 estudiantes del nivel superior, que cursan entre cuarto y séptimo año, participaron de una jornada de exposición en la que se presentaron las principales prácticas productivas realizadas durante el año en el CEDEVA.

Las actividades fueron el resultado de un trabajo articulado entre ambas instituciones y forman parte de un proceso iniciado en 2023, orientado a fortalecer la formación técnica y a consolidar el vínculo entre educación, producción y desarrollo local.

La vinculación entre la EAP N.º 6 y el CEDEVA constituyó un pilar fundamental del modelo educativo formoseño, al permitir que los estudiantes accedan a espacios de validación tecnológica donde combinan contenidos teóricos con experiencias prácticas en condiciones agroecológicas propias de la región. De esta manera, el conocimiento generado en la provincia se transfiere directamente a las nuevas generaciones de técnicos y productores.

Durante el año, la formación estuvo enfocada en dos ejes principales: producción vegetal y producción animal. En el área vegetal, los estudiantes completaron ciclos productivos integrales que incluyeron la siembra, el seguimiento fenológico y la cosecha de cultivos como cucurbitáceas, cebolla y diversas especies hortícolas. Además, se incorporaron prácticas con cultivos no tradicionales y forrajeros, entre ellos moringa, rosella y tuna forrajera, profundizando el manejo de suelos y técnicas adaptadas a la región, junto con experiencias de agregado de valor a través de la elaboración de conservas.

En el eje de producción animal, la capacitación se centró en el manejo sanitario y la infraestructura productiva, con tareas de sistematización de alambrado eléctrico y aplicación de calendarios sanitarios. Asimismo, los alumnos realizaron prácticas de bienestar animal, como el despezuñado en caprinos y ovinos, adquiriendo competencias clave para la gestión de emprendimientos ganaderos sustentables.

Desde el plano educativo, el programa fortalece el aprendizaje basado en la práctica y mejora la inserción de los futuros egresados en el mundo laboral. A nivel territorial, su impacto se traduce en la formación de técnicos capacitados y comprometidos con la realidad local, promoviendo la adopción de tecnologías adecuadas y reforzando el arraigo de los jóvenes en sus comunidades.

En ese sentido, desde las instituciones participantes destacaron la importancia de sostener y ampliar este tipo de experiencias formativas, que permiten a los estudiantes adquirir saberes aplicados y fortalecer su perfil técnico antes de finalizar la etapa escolar.

Asimismo, remarcaron que el trabajo mancomunado entre el sistema educativo y los centros de validación tecnológica resulta clave para acompañar los desafíos productivos actuales, impulsar la innovación en el ámbito rural y generar oportunidades concretas de desarrollo para las diversas comunidades de la provincia.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Formosa reafirmó su compromiso con la educación técnica como motor de movilidad social y herramienta estratégica para el desarrollo productivo y soberano de la provincia.



