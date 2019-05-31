Documentos y elementos necesarios para poder circular en auto, evitar multas y retención del vehículo n

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, recomendó revisar el vehículo antes de salir a la ruta, llevando toda la documentación en físico y digital, cumpliendo con los elementos de seguridad obligatorios y conocer las normas que rigen en países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay. Para viajar tranquilo, el punto de partida es tener el auto en condiciones mecánicas y la documentación al día, tanto para circular en Argentina como para cruzar la frontera. En materia de documentación, recordó que es obligatorio llevar: * Licencia de conducir acorde al vehículo. * Cédula de identificación del auto (la ex “verde”). * Comprobante de seguro vigente (póliza o constancia, no solo el pago del mes). * RTO o VTV. Aunque la licencia digital hoy tiene plena validez, “Siempre hay que llevar también la documentación física”, y recomendó hacer fotocopias y copias impresas de todo, guardadas en distintos bolsos y no en un solo lugar, para minimizar el impacto de un robo o extravío. A ello, se le suma matafuego, balizas, recordó que la Ley Nacional de Tránsito exige, como mínimo: * Matafuego con carga vigente. * Dos balizas portátiles, preferentemente triángulos reflectivos. * El matafuego, además, debe estar con carga al día (marcador en zona verde y precinto con fecha vigente), ir debidamente sujetado, debajo del asiento del conductor o acompañante, nunca suelto en el habitáculo, en la luneta ni en el baúl, ya que, en muchas jurisdicciones, tener el matafuego vencido o sin carga es causal de retención del vehículo, más allá de que este criterio es cuestionable: “No está bien que retengan el auto por eso, debería ser solo una multa” pero deben evitarse estos problemas. Para quienes planean cruzar a Brasil, Paraguay o Uruguay, recordó que Argentina firmó Convenios para dar validez a la licencia digital, pero recomendó igual llevar la tarjeta plástica y toda la documentación en papel, además de copias de respaldo. Un punto clave es el sistema de retención infantil: en Brasil, la sillita para niños es obligatoria y la falta puede generar una multa inmediata, la obligación de ir a comprar la sillita y recién después continuar el viaje. Otra diferencia importante: todas las multas de tránsito cometidas en territorio brasileño se cargan en un sistema nacional. Cuando el viajero intenta volver al país, en la Aduana ingresan la patente en el sistema y si hay infracciones impagas, permiten cruzar a las personas, pero el auto queda retenido hasta que se abonen. En lo que respecta a Radares, Fotomultas, el Funcionario Provincial criticó la implementación de radares en diferentes Jurisdicciones, explicó que, estos dispositivos se multiplicaron, pero eso no se tradujo en una baja de la siniestralidad, lo que a su juicio demuestra que “no se están aplicando como se debería”, y solamente se persigue una finalidad recaudatoria. Recordó que la ley establece que, ante un exceso de velocidad captado por radar, el conductor debería ser detenido y notificado entre los 2 y 10 kilómetros posteriores, algo que casi nunca ocurre. En cambio, muchos se enteran de las infracciones recién cuando van a transferir el auto o renovar la licencia, a veces sin margen para hacer descargos. Además, advirtió sobre la legalidad dudosa de algunas fotomultas, ya sea por falta de señalización adecuada, ubicación de los dispositivos en curvas o puntos no autorizados, o fallas en la notificación. Por eso, recomendó que quienes reciban una multa primero verifiquen su validez y de ser necesario, consulten con el Organismo de la Constitución.

RTO EN LA PROVINCIA DE FORMOSA: se informó también que, la Empresa INTERFOR S.R.L. ubicada en Av. Presidente Illia 6025 Bº 16 de Julio, pasando el Puente El Pucú, es la única autorizada para brindar este servicio y está trabajando en la actualidad por orden de llegada de lunes a viernes de 7:00 a 19:30 horas y los sábados al mediodía. Se recordó que, para los vehículos de uso particular la vigencia de la RTO es: * de 0 a 2 años de antigüedad tienen gracia, * de 2 a 7 años de antigüedad, * Mayores de 7 años de antigüedad, vigencia por 1 año. En cuanto a los precios, se encuentran a la fecha fijados en: * Automóviles de Uso Particular (UP) $85.000,00; * Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $100.000,00; * Pick Up y/o Utilitario de Carga $136.000,00; * Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $240.000,00; * Camión N3 de 2, 3 y 4 Ejes $240.000,00; * Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $240.000,00; * Acoplado o Semi de 4 Ejes $240.000,00; * Minibús $240.000,00; * Ómnibus de 2, 3 y 4 Ejes $270.000,00; * Ómnibus Urbano $220.000,00; * Taxis/ Remises $85.000,00, encontrándose en funciones el Taller Móvil en la Ciudad de Clorinda en el Playón del Polideportivo Municipal, debiendo consultarse para turnos al teléfono 3704-553165.



