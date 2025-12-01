Ultimas Noticias

La semana cerró con un leve aumento de casos COVID-19



Se solicita sostener las medidas de prevención y mantener al día los refuerzos de vacunación para reducir la transmisión. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda realizar una consulta médica oportuna y evitar la automedicación.

En la última semana se han realizado 1.672 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 200 de ellos resultados POSITIVOS a CORONAVIRUS (Índice de positividad 12,5%), correspondiendo a:

FORMOSA 104

PIRANE 24

PALO SANTO 17

GENERAL BELGRANO 8

EL COLORADO 7

MISION LAISHÍ 6

LAGUNA BLANCA 5

IBARRETA 4

EL ESPINILLO 4

STTE. PERIN 3

EST. DEL CAMPO 3

GRAL. GUEMES 3

GRAL. MANSILLA 3

SAN MARTIN 2 2

GRAN GUARDIA 1

MISION TACAAGLE 1

CLORINDA 1

LAS LOMITAS 1

CTE. FONTANA 1

BUENA VISTA 1

VILLA ESCOLAR 1


Casos activos: 262

Se han registrado 220 altas.

Hay 1 paciente internado.

Llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19: 1.081


LOS DATOS ACUMULADOS DE LA PROVINCIA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA AL DÍA DE HOY SON LOS SIGUIENTES:

- Total casos diagnosticados: 152.902

- Total pacientes recuperados: 151.212

- Fallecimientos por coronavirus: 1.351