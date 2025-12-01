La semana cerró con un leve aumento de casos COVID-19
Se solicita sostener las medidas de prevención y mantener al día los refuerzos de vacunación para reducir la transmisión. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda realizar una consulta médica oportuna y evitar la automedicación.
• En la última semana se han realizado 1.672 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 200 de ellos resultados POSITIVOS a CORONAVIRUS (Índice de positividad 12,5%), correspondiendo a:
FORMOSA 104
PIRANE 24
PALO SANTO 17
GENERAL BELGRANO 8
EL COLORADO 7
MISION LAISHÍ 6
LAGUNA BLANCA 5
IBARRETA 4
EL ESPINILLO 4
STTE. PERIN 3
EST. DEL CAMPO 3
GRAL. GUEMES 3
GRAL. MANSILLA 3
SAN MARTIN 2 2
GRAN GUARDIA 1
MISION TACAAGLE 1
CLORINDA 1
LAS LOMITAS 1
CTE. FONTANA 1
BUENA VISTA 1
VILLA ESCOLAR 1
Casos activos: 262
Se han registrado 220 altas.
Hay 1 paciente internado.
Llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19: 1.081
• LOS DATOS ACUMULADOS DE LA PROVINCIA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA AL DÍA DE HOY SON LOS SIGUIENTES:
- Total casos diagnosticados: 152.902
- Total pacientes recuperados: 151.212
- Fallecimientos por coronavirus: 1.351