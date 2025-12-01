La Policía secuestró tres motocicletas





• Fue el resultado de un exhaustivo trabajo de prevención

Efectivos de la de la fuerza provincial, secuestraron tres motocicletas, con diferentes faltas a las normas vigentes, y recuperaron otra que fue sustraída.

El primer procedimiento, fue este lunes, cerca del mediodía, cuando el verificador de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, tras la inspección de una Motomel S2, constató que tenía documentaciones apócrifas.

También, este miércoles alrededor de las 11:10 horas, examinaron una Yamaha YBR, y comprobaron que registraba pedido de secuestro, por una causa iniciada en la comisaría seccional séptima.

Por último, alrededor de las 14:50 horas, los efectivos de la mencionada dirección, ubicados en el acceso norte, realizaban control vehicular e identificación de personas.

Allí, identificaron a un hombre que circulaba en una Zanella ZB y durante la verificación de datos, confirmaron que registraba pedido de secuestro.

En todos los casos, las motocicletas fueron trasladas a la dependencia policial y se iniciaron las actuaciones correspondientes.








