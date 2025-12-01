Detuvieron a un sujeto y recuperaron objetos sustraídos

• Los vecinos alertan y colaboran con el trabajo policial

Efectivos de la Comisaría Seccional Octava aprehendieron a un hombre y secuestraron cuatro faroles que fueron sustraídos de un comercio.

El martes último, alrededor de las 19:20 horas, los uniformados fueron alertados sobre el caso, a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato, acudieron hasta la avenida Italia y con la colaboración de los vecinos, demoraron a un sujeto, de 39 años, quien tenía en su poder varios objetos de valor.

Luego, se estableció que los bienes fueron robados de un local comercial, ubicado en la avenida Néstor Kirchner.

El sujeto y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











