Continúa la búsqueda de Basilio Valdez

Se trabaja en un amplio operativo para hallar al hombre de 65 años

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Guana iniciaron una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial, para establecer el paradero de Basilio Valdez, con domicilio en la manzana 86, casa 2, del barrio Monteagudo, de la ciudad de Formosa.

Según la denuncia, fue visto por última este jueves a las 18:30 horas, desconociéndose su actual paradero.

Valdez es de contextura física delgada, cutis blanco, de 1,65 metros de estatura y cabello largo canoso, con barba.

Los integrantes de la subcomisaría, con la colaboración de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Montada y Canes, Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales e integrantes de las demás dependencias policiales dependientes de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco, continúan con el amplio e incesante operativo en toda la ciudad y zonas rurales, con equipos, recorriendo cada sendero, cada sector en forma exhaustiva para dar con su paradero.

Se solicita a toda la comunidad que, ante cualquier dato por mínimo que parezca, se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana a su domicilio, al celular 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, o bien, a la línea de emergencias gratuita 911.







