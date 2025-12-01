El vicegobernador Solís destacó la aprobación del Presupuesto Provincial 2026

En la mañana de este lunes 29, en el marco de una sesión extraordinaria en la Legislatura de Formosa que estuvo presidida por el vicegobernador y presidente nato de la Honorable Cámara de Diputados, Eber Solís, se aprobó el Presupuesto Provincial 2026.

“Presidí la primera sesión extraordinaria del 2025, en la que, con el acompañamiento de la mayoría de los legisladores, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto Provincial 2026”, subrayó el Vicegobernador.

En ese sentido, puso de resalto que se trata de “un plan de gasto público que proyecta crecimiento, desarrollo y más oportunidades para Formosa y para cada formoseña y formoseño”.

De este modo, “el Modelo Formoseño continúa avanzando con firmeza, aún en un contexto nacional de total abandono, sosteniendo políticas públicas que priorizan el bienestar del pueblo”, enfatizó, por último.



