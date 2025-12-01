La Policía restableció el orden en el barrio Stella Maris

Secuestraron un arma blanca y no hubo efectivos lesionados

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona 8 y Delegación Desplazamiento Rápido con asiento en el Distrito Cinco intervinieron en un violento hecho de desorden ocurrido en el barrio Stella Maris, donde varias atacaron a los policías y dañaron dos móviles policiales.

El procedimiento se registró el domingo último, alrededor de las 17:50 horas, tras un requerimiento al sistema de emergencias 911, donde acudieron varios móviles policiales.

Al arribar, los uniformados verificaron la presencia de unas 30 personas, quienes arremetieron contra la formación policial con escombros, palos y armas blancas.

Ante la persistente agresión y conforme a los protocolos vigentes, el personal efectuó disparos disuasivos con postas de goma y lograron dispersar al grupo hacia el barrio Eva Perón.

Como resultado del accionar violento, un móvil policial sufrió la rotura total del cristal de una ventanilla, mientras que otro presentó abolladuras en la puerta trasera izquierda.

Por otra parte, con la colaboración de los uniformados de la Delegación de Policía Científica – Circuito Cinco realizaron las pericias respectivas y secuestraron un arma blanca tipo machete, abandonada por los involucrados.

En la intervención no se registraron efectivos policiales ni terceros lesionados y continúan con las diligencias de rigor.

Por el caso, en la Comisaría Seccional Quinta se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Provincia.







