El Gobierno Nacional prorrogó la emergencia del sector energético hasta julio del 2026

Las nuevas Resoluciones de la Secretaría de Energía 602 y 604 dictadas en la fecha, originan y continúan produciendo aumentos en las tarifas de energía eléctrica y gas, mediante actualizaciones escalonadas, ajustes por inflación y cambios en subsidios, buscando la sustentabilidad del sistema y trasladando costos a los usuarios residenciales y comerciales-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, el Gobierno Nacional prorrogó la Emergencia del Sector Energético Nacional, extendiendo la declaración inicial de 2023 (Decreto 55/2023) y la prórroga anterior (Decreto 1023/2024) hasta mediados de 2026, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 370, para seguir gestionando tarifas, subsidios focalizados y la intervención de los entes reguladores (ENRE y ENARGAS). Esto permite al citado, continuar con la readecuación de tarifas, subsidios focalizados y la intervención de ENRE/ENARGAS para permitir al PEN seguir con las políticas y herramientas extraordinarias en el sector. Al mismo tiempo, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que este lunes la Secretaria de Energía de Nación, dictó una serie de Resoluciones mediante las cuales, se actualizan remuneraciones y reglas del mercado eléctrico mayorista y fijan precios estacionales para el verano 2026, estableciéndose los precios de referencia de la electricidad que se trasladarán a las tarifas entre enero y abril del próximo año.Marco de emergencia y transición regulatoria: Ambas Resoluciones se dictaron en el contexto de la emergencia energética y económica, declarada por los Decretos Nº 55/2023 y 70/2023, y forman parte del proceso de ordenamiento gradual del sector eléctrico. Las medidas llevan la firma de la Secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti y fueron notificadas CAMMESA, al ENRE y a las empresas distribuidoras y entes reguladores provinciales.Gialluca denunció que, hace siete meses el Gobierno Nacional anunció obras prioritarias para evitar cortes y colapsos energéticos y hasta la fecha, no avanzó con ninguna: Se trata del "Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico", que prevé financiamiento del sector privado, pese "a la urgencia", no se llamó a ninguna licitación, habiéndose prometido, múltiples obras en el sistema eléctrico para evitar cortes de luz, sobre todo de cara al verano, mejorando la deteriorada red eléctrica del país. El plan incluye la incorporación de 5.610 nuevos kilómetros de líneas, un 38.3% más que el actual, con una inversión de más 6.600 millones de dólares que permitirá “asegurar el buen funcionamiento del sistema, mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuellos de botella producidos por la falta de inversiones acumulada en décadas”. El Funcionario Provincial, señaló que, lo único que tenemos hasta ahora son declaraciones de la Secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, quien afirmó que los pliegos de licitaciones de los proyectos podrían concretarse en el primer cuatrimestre del año 2026 y todavía no hicimos evaluaciones sobre cuánto costarán las obras.Planes de contingencia y el regreso al modelo de los '90: En agosto del 2025, en la Casa Rosada reconocieron el temor a posibles cortes de luz durante los meses más cálidos del verano e indicaron que trabajaban en un operativo de prevención con las compañías que brindan el servicio. La misma Tettamanti, dijo: "No hay suficiente potencia instalada como para pasar los picos de la demanda eléctrica en forma tranquila, siempre estamos sufriendo. En el corto plazo, necesitamos medidas que son solamente paliativas para gestionar esa poca oferta y la demanda, en el marco de la Resolución Nº 294/2024”. En el mismo sentido, el Viceministro Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, señaló la necesidad de obras para potenciar el sistema: “Lamentablemente hubo una falta de continuidad en estos últimos 20 años y eso nos puso en uno de los mayores cuellos de botella que tiene el sector. Pero hace pocas semanas sacamos una resolución basándonos en una normativa de la administración anterior, porque valoramos que haya continuidad en las cosas que se hacen bien”. El objetivo del Gobierno Nacional es retomar un funcionamiento similar a lo que ocurría en la década de los '90, en momentos que las petroleras vendían gas y otros combustibles a las generadoras eléctricas para que éstas entreguen la energía a distribuidoras y grandes usuarios industriales, sin atarse a subsidios y al valor que demande el propio mercado.