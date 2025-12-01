La Policía recuperó tres motocicletas con pedidos de secuestros

Fue el resultado de una amplia y prolija tarea investigativa

En distintos procedimientos los efectivos de la fuerza provincial secuestraron tres motocicletas, que fueron sustraídas en esta ciudad y en la localidad de Las Lomitas.

El domingo último, los integrantes de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno, tomaron conocimiento de la sustracción de una Keller Cronos, en el barrio Virgen del Rosario.

De inmediato, iniciaron las averiguaciones con verificación de secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad y establecieron la identidad del presunto autor.

Luego, observaron al sujeto que se trasladaba en el rodado de mención, quien al verse sorprendido abandonó la moto e intentó huir, pero fue detenido.

Por otra parte, el lunes último, una mujer denunció que desconocidos sustrajeron su Motomel, 110 cilindradas, de su vivienda ubicada en el barrio 8 de Octubre.

Por ello, los agentes de la Brigada Investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, realizaron las averiguaciones.

También, realizaron recorridas en inmediaciones a la Ruta Provincial N° 2, allí observaron una motocicleta oculta entre las malezas.

Después, a través de la base de datos de la Dirección General de Informática establecieron que registraba pedido de secuestro, en una causa por “Robo”.

Por último, el miércoles último en horas de la mañana, los efectivos de la Comisaría Las Lomitas, iniciaron averiguaciones tras la denuncia de un hombre, por la sustracción de su moto Honda Wave.

Tras lo sucedido, se inició una causa por el delito de “ROBO”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

Asimismo, se realizaron las tareas investigativas, con recorridas preventivas por calles internas de la localidad y hallaron la moto oculta en un predio baldío.

Tanto el detenido, como las motocicletas fueron trasladados hasta las respectivas dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







