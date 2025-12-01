La Policía frustró el intento de robo de una motocicleta

Fue gracias a la colaboración de los vecinos y la rápida intervención policial

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres, secuestraron un cuchillo, tras ser sorprendidos cuando intentaban sustraer una motocicleta, en el barrio Centro de la segunda ciudad.

Alrededor de las 15:00 horas del miércoles último, los integrantes de la Zona Dos, del Comando Patrulla Seguridad Urbana, realizaban recorridas preventivas por el mencionado conglomerado habitacional.

Durante esa actividad, fueron alertados por empleados de un comercio, que dos sujetos pretendían sustraer una moto que se encontraba estacionada frente al local.

De inmediato, los integrantes de la Zona Uno, Dos y la Brigada de Investigación de la Unidad Regional Tres, colaboraron con la intervención.

Allí, observaron a los sujetos, quienes al notar la presencia de los efectivos intentaron fugarse del lugar, y fueron detenidos.

Por razones de seguridad realizaron un cacheo a los sujetos, tras lo cual hallaron en su poder un arma blanca, pasamontañas y otros elementos de interés.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



