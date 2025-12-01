Un hombre fue herido tras recibir disparos con un arma de fuego

El caso ocurrió en un complejo de alquileres del barrio Las Orquídeas

Efectivos de la fuerza provincial trabajan en la búsqueda del autor, quien ya se encuentra identificado; mientras que la víctima fue derivada al Hospital Central donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

Éste jueves alrededor de las 11:20 horas, un joven de 23 años, ingresó al Hospital Distrital Ocho con impactos de proyectiles, por lo que rápidamente fue asistido por el personal médico y se informó del caso al personal de la Comisaría Seccional Quinta.

De las averiguaciones realizadas por los uniformados, se pudo saber, que el hecho habría ocurrido minutos antes en un complejo de alquileres ubicado en la manzana 13 del barrio Las Orquídeas, donde la víctima compartía bebidas alcohólicas con un sujeto y por motivos que se investigan, se generó una discusión y el presunto autor tomó un arma de fuego y le efectuó dos disparos, para luego darse a la fuga al mando de una motocicleta de 110 cilindradas.

La víctima fue asistida en el nosocomio y luego derivaba hasta el Hospital Central donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

El caso fue puesto a conocimiento de la Dra. Silvia Jarzinsky Jueza de Feria y a la Fiscal de turno Dra. Natalia Tafetanni, quienes direccionaron el procedimiento.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias procesales, mientras que personal de la Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, documentó la escena y secuestró dos vainas servidas calibre 22.

Por el caso se inició una causa judicial por “Tentativa de Homicidio“ con Intervención de la Justicia provincial, y se continúa con la investigación para detener al presunto autor del hecho y secuestrar el arma utilizada.



