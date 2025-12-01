Distrito Cinco: Recuperan objeto robado

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Hurto”

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta recuperaron un televisor que fue sustraído de una vivienda del barrio Eva Perón.

El jueves último, una mujer denunció que un desconocido ingresó a su vivienda ubicada en el mencionado barrio y se llevó el bien.

De inmediato, los uniformados con la colaboración de la Brigada Investigativa realizaron las averiguaciones con entrevistas a vecinos.

Durante esa actividad establecieron la identidad del presunto autor y el lugar donde habría comercializado.

Luego, se entrevistaron con el propietario de un local de servicio técnico de electrodomésticos, quien relató que adquirió el objeto de buena fe, y al conocer la procedencia hizo entrega de manera voluntaria.

Por otra parte, los uniformados de la Delegación Policía Científica, Distrito Cinco, documentaron la intervención.

El artefacto fue reconocido por la propietaria, mientras continúa la investigación para detener al presunto autor, quien ya se halla identificado.







