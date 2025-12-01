Especial cierre del ciclo lectivo 2025 en la EPET N° 1: Entrega de diplomas a egresados y reencuentro de la promoción 1975

La Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 (EPET) cerró el ciclo lectivo 2025, con un acto de entrega de diplomas a los egresados de las tres tecnicaturas que ofrece esta institución: Maestro Mayor de Obra, Electromecánica y Electrónica. Además, en paralelo, se celebraron las bodas de oro de la promoción 1975, la primera de técnicos electromecánicos.

El ministro de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, acompañó esta jornada especial, donde después de 50 años se reencontró con “algunos compañeros” de esa camada que lo tuvo como uno de sus integrantes. La de 1975, resaltó, fue la primera promoción de técnicos electromecánicos y maestros mayores de obra de Formosa.

En ese sentido, enfatizó con orgullo que “tuvimos el privilegio de poder formarnos en aquellos días en la ENET N° 1, la Escuela Nacional de Educación Técnica, conocida en nuestro medio como el Colegio Industrial”, por ello, “es un momento muy emotivo” el que se vivió.

También, resaltó el ministro que la prestigiosa escuela técnica ha ido sumando especialidades, “como la electrónica, con una matrícula que ha crecido”, uniéndola con la destacada participación de los representantes de las escuelas técnicas formoseñas en este año “en distintos eventos logrando menciones y premiaciones”.

“Entonces, eso confirma la mística que ha caracterizado a la educación técnica en la Argentina y, particularmente, en Formosa”, esbozó contundente, trayendo a la memoria cuando “el Papa Francisco, oportunamente, manifestó que aquellos países que dejan de invertir en educación lo que están cometiendo es un suicidio anticipado”.

Coincidente con este pensamiento del Sumo Pontífice argentino, consideró que es fundamental “el desarrollo tecnológico que acelera su velocidad día a día”, por eso, “las naciones que se destacan son aquellas que invierten en formación técnica, educación, tecnología, ciencia e innovación”.

“Eso contrasta fuertemente con lo que se pretende imponernos” desde el orden nacional, advirtiendo que “vemos cómo se desarma el sistema científico y tecnológico argentino” debido a las políticas libertarias, lo mismo que el deterioro que sufre “el tejido pyme” cada día.

En ese punto, objetó que “disminuye drásticamente en el Presupuesto nacional el financiamiento no solo para las Universidades, sino para la enseñanza técnica”.

Ante esta situación, reconoció Aráoz “no se puede aventurar así un futuro que permita el desarrollo porque no va a haber industria si seguimos así, ni posibilidades de tener capacidades propias para el desarrollo científico y tecnológico”. Pese a todo, “creemos en la sabiduría del pueblo en el marco de la democracia”.

Pablo Barón Peña, director de Educación Técnica, por su parte, subrayó a “los egresados de las tres Tecnicaturas de la EPET N° 1 que culminaron sus estudios”, precisando que “son más de 170 los nuevos técnicos de esta prestigiosa escuela”.

Y también se cumplieron 50 años de la primera promoción, por eso fueron invitados todos los egresados de esa época, acompañando así a los egresados del 2025, destacó a su turno la directora de la EPET N°1, la profesora María Ana López, quien marcó que en los actos celebrados “se mezclaron generaciones”.

Esto posibilitó, “más que nada, crear conciencia en nuestros estudiantes” al compartir con quienes hace 50 años egresaron de la institución, “a quienes con gusto los recibimos”.

Luego apreció que “la EPET N°1 está dando técnicos desde hace 50 años”, y, en especial, “en este año estamos culminando el ciclo lectivo de manera normal, con apoyo de los padres, de la gestión provincial y de la sociedad en general”, por todo ello, llamó a “defender la educación técnica” pública.

Sensaciones hermosas

Se recogió el testimonio de Benicio Melgarejo, de séptimo segunda construcciones y escolta de la bandera nacional, quien estaba emocionado al culminar esta etapa de su vida: “Son sensaciones hermosas que van a explotar en algún momento”, ya que “no quería que terminará, pero es así, fueron siete años muy duros de mucho esfuerzo para llegar hasta acá”.

Y agregó que está interesado en estudiar arquitectura, que es su “sueño”. Frente a ello, expuso que el colegio le brindó una base que “me ayuda” en lo que quiere seguir formándose, decisión que “fue así cuando ingresé al colegio, porque me interesaba después seguir esa profesión”.

Alma presente

Alma Aristiqui fue una estudiante de la EPET 1, integrante de la promoción 2025 que estuvo presente en el recuerdo de sus compañeros y profesores al ser homenajeada durante la ceremonia. La malograda joven falleció el 18 de agosto del presente año.

Con emoción la comunidad educativa la honró colocando una imagen suya en una de las sillas tras lo cual la despidieron con la suelta de globos blancos. Profundos momentos de emotividad se pudo apreciar en el rostro de sus amigos y docentes.







