Amenazó de muerte a su pareja y terminó detenido

Personal de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindó acompañamiento y contención a la víctima

Efectivos de la Comisaría Fontana detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a su pareja, en una vivienda del barrio San Antonio Sur de esa localidad.

Este jueves, alrededor de las 00:20 horas, los uniformados fueron alertados del caso, por lo que de inmediato acudieron al lugar.

Allí, una mujer relató que tras una discusión con su pareja, quien se hallaba en estado de ebriedad, se tornó agresivo, la amenazó de muerte y se retiró del lugar.

Ante esta situación, personal femenino de la Oficina de Género y Violencia Intrafamiliar brindó acompañamiento, contención y asesoramiento a la víctima.

Luego, en inmediaciones al lugar observaron al sujeto, de 23 años, quien al notar la presencia de los policías intentó huir, pero fue detenido de inmediato.

Por el hecho, se inició una causa por “Amenaza en Contexto de Violencia de Género” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



