La Policía esclareció un ilícito en el barrio Lisbel Rivira y detuvo a dos hombres

Los sujetos tienen varias causas judiciales por delitos contra la propiedad e integran grupos antagónicos que causan todo tipo de desorden

Integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta allanaron dos viviendas, detuvieron a dos jóvenes de 18 y 23 años y secuestraron herramientas, billetera, mochila y otros bienes de interés, en el marco investigativa de una causa judicial por el delito de “Robo con el uso de arma blanca”.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del miércoles, cuando un vecino de la manzana K del barrio Lisbel Rivira denunció que dos hombres llegaron a su casa, exhibieron arma blanca y le sustrajeron objetos de valor.

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia y de inmediato se realizaron las tareas investigativas.

Todos los datos obtenidos fueron puestos a disposición de la jueza Laura Karina Paz, quien valoró el trabajo realizado y ordenó dos allanamientos.

Los mandatos judiciales se concretaron en inmuebles de mencionado barrio, aprehendieron a los dos sujetos y el secuestraron varios bienes que resultan de interés en la investigación.

También se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



