Demoraron a una mujer y detuvieron a dos sujetos durante tareas preventivas

El trabajo conjunto con la comunidad es fundamental en materia de seguridad

Efectivos policiales demoraron a una mujer por realizar maniobras peligrosas y detuvieron a dos individuos: uno por registrar pedido de captura y el otro por un hecho de violencia de género, en distintos barrios de la ciudad de Clorinda.

El primer procedimiento estuvo a cargo del personal de la brigada investigativa, que demoró a una mujer de 24 años por realizar maniobras peligrosas y poner en riesgo la seguridad vial.

Esa intervención se concretó en el marco del dispositivo de seguridad ciudadana implantado en el barrio Libertad, caso que terminó con la motociclista y el rodado en la dependencia policial.

En otro caso, integrante de la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera detuvieron a un hombre de 37 años en el acceso a Puerto Pilcomayo, por registrar pedido de captura por el delito de “Abuso sexual”.

Por último, uniformados del Comando Patrulla Seguridad Urbana Zona 1 verificaron un requerimiento en el barrio San José, donde una mujer denunció que su pareja la agredió.

De inmediato, los policías detuvieron al agresor de 33 años y lo trasladaron hasta la dependencia.

Allí fue notificado de su situación procesal y la mujer fue asistida y contenida por personal femenino de la Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género.



