Detuvieron a tres hombres con causas pendientes ante la Justicia

Fue durante recorridas preventivas realizadas por los uniformados

Efectivos policiales aprehendieron a tres hombres que registraban pedidos de captura y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

El primer procedimiento se concretó el viernes último, alrededor de las 3:15 horas, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Séptima realizaban recorridas preventivas por las calles internas del barrio El Porvenir, en prevención de hechos delictivos.

Durante ese trabajo, detuvieron a un hombre de 37 años, frente a las manzanas 48 y 49 del mencionado conglomerado habitacional.

Tras la verificación en la base de la Dirección General de Informática, se corroboró que el sujeto registraba pedido de captura vigente por estar involucrado en una causa judicial por el delitos “contra la Integridad Sexual”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El segundo procedimiento se realizó cuando uniformados de la Comisaría Seccional Segunda realizaban recorridas preventivas por la avenida Napoleón Uriburu y calle Paraguay.

Allí identificaron a un hombre, de 28 años, que de acuerdo a la base de datos de la Dirección General Informática registra pedido de captura en una causa de “Hurto”.

La última intervención estuvo a cargo de uniformados del Comando Radioeléctrico Policial Zona 9, quienes aprehendieron a un hombre que registraba pedido de captura vigente en una causa judicial por “Hurto”.

En todos los procedimientos, los sujetos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



