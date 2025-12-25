La Policía desplegó un amplio operativo en jurisdicción de la Unidad Regional Siete

Se intensificó la presencia policial en los distintos barrios

Los integrantes de la fuerza realizan a diario operativos de seguridad ciudadana con mayor presencia de policías uniformados y de civil para desalentar la comisión de ilícitos, en el marco de las políticas públicas de seguridad y una planificación estratégica.

La Policía provincial afectó recursos logísticos y humanos y puso en marcha un amplio dispositivo que abarcó los diferentes barrios de cada localidad, colonias y parajes que comprenden su jurisdicción.

Los servidores públicos tuvieron presencia activa y llevaron adelante operativos de seguridad vial sobre las distintas rutas de esa jurisdicción y visitas comunitarias a los vecinos de la localidad.

Las acciones preventivas estuvieron orientadas a reforzar la seguridad en los barrios, garantizar la tranquilidad de los vecinos y generar conciencia en materia vial.

Los Integrantes de la Unidad Regional Siete, comisarías Güemes y San Martin Dos, subcomisarías Fortín Lugones, Posta Cambio Zalazar y La Madrid, destacamentos Sarmiento, Guadalcazar, Río Muerto y Puerto Irigoyen, además de los puestos de Vigilancia San Cayetano, El Pavao, más los puestos de Avanzada San Pablo, La Esperanza y El Solitario, formaron parte del dispositivo de seguridad.

Los efectivos se desplegaron en móviles, motorizadas policiales y a caballo, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos, más diversos tipos de tareas preventivas como ser: Policía de Proximidad, control a comercios, carnicerías, verificación de establecimientos educativos, control de reservorios de aguas, patrullaje en móviles, en motocicletas, a modo infantería, control vehicular e identificación de personas sobre rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales entre otros, con el fin de resguardar la seguridad del tránsito, teniendo en cuenta el ingreso de personas de otras localidades en esta fecha festiva.

Durante el operativo, se identificaron a 539 personas, 208 vehículos, 78 motocicletas y se entrevistaron a unos 162 vecinos de las distintas comunidades.

Estos controles se enmarcan en las acciones de seguridad pública impulsadas por la fuerza provincial para preservar el orden y reforzar la presencia policial en puntos estratégicos de la comunidad.



