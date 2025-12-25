Pozo del Tigre se prepara para vivir los “Carnavales de la Alegría 2026”

La Municipalidad de Pozo del Tigre, a través de la gestión del intendente Andrés De Yong, invita a toda la comunidad local y de la región a disfrutar de una nueva edición de los “Carnavales de la Alegría 2026”, una de las celebraciones culturales más esperadas del año.

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de febrero, a partir de las 21 horas, en el tradicional corsódromo de Pozo del Tigre, con comparsas, música, color y alegría para toda la familia.

En este marco, el intendente De Yong destacó la importancia de esta fiesta popular para la identidad del pueblo y el encuentro comunitario: “Los carnavales son una expresión de nuestra cultura, del trabajo de nuestras comparsas y del esfuerzo de muchas familias que, año tras año, hacen posible esta gran fiesta. Invitamos a todos a ser parte de los Carnavales Tigreneses 2026 y a disfrutar de dos noches llenas de alegría y tradición”, expresó.

Desde el Gobierno municipal de Pozo del Tigre, con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, se continúa apostando al fortalecimiento de las actividades culturales y recreativas que promueven el turismo, el trabajo local y el encuentro social.

Así Pozo del Tigre, localidad del Departamento Patiño, al sudeste de la provincia de Formosa, se viste de fiesta y abre sus puertas para vivir dos noches inolvidables al ritmo del carnaval.



