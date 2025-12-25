Intentó ingresar droga para un detenido y lo descubrieron

Fue durante la requisa de las pertenencias

Personal de la Policía provincial frustró el ingreso de sustancias prohibidas en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 3-Mixta Las Lomitas.

El caso ocurrió en el lunes, cuando una mujer se presentó en la unidad penitenciaria e intentó hacer pasar marihuana y cocaína entre productos panificados destinados a un interno.

Al comenzar con el registro, el personal detectó anomalías que pretendían ser introducidas a través de la entrega de mercadería destinada a su pareja.

Luego se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas, quienes realizaron el reactivo y secuestraron algunos gramos de marihuana y cocaína.

Una vez finalizadas las diligencias, la mujer fue notificada de su situación procesal en la causa judicial, por infracción a la Ley N° 23.737, y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.



