La Policía busca a un sujeto que agredió a su expareja con arma blanca

• La víctima está internada en el Hospital de la localidad de Laguna Blanca

Efectivos de la Subcomisaría Misión Tacaaglé desplegaron un amplio operativo para detener al hombre que lesionó con un cuchillo a su expareja, en la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 212 “Cristóbal Colón”, del barrio San Francisco de esa localidad.

El martes último, alrededor de las 20:25 horas, la víctima de 37 años participaba de la gala gimnástica como público y en forma imprevista llegó su expareja, la atacó con un cuchillo y se dio a la fuga.

De inmediato se trasladó a la mujer hasta el Hospital de Tacaaglé y derivada hasta el nosocomio de Laguna Blanca, con una lesión en el tórax, donde permanece internada fuera de peligro.

Ante la situación, se desplegó un amplio operativo con integrantes de la Subcomisaría local, brigada investigativa y de la Delegación Unidad Regional Cuatro para detener al atacante.

El avance de la investigación derivo en un allanamiento ordenado por el juez interviniente que se llevó a cabo a las 11:00 horas este miércoles, en el domicilio del imputado, ubicado en Avenida 5 de Octubre e Islas Malvinas del barrio El Porteño de la mencionada localidad, donde se secuestró un arma blanca tipo cuchillo.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Tentativa de homicidio con el uso de arma blanca en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

La investigación continúa a fin de poner a disposición de la justicia al hombre implicado en el caso.







