Emotivo cierre de los talleres SuperArte

Con gran concurrencia de familiares y amigos, este miércoles en el Polideportivo Cubierto del barrio Simón Bolívar, la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Acción Social municipal, realizó el acto de cierre de los Talleres Superarte “Un Espacio para la Inclusión”.

En ese marco, la secretaria de Acción Social, Lic. Paula Cattáneo, funcionarios municipales y familiares entregaron los certificados a los casi setenta alumnos que fueron parte de las múltiples actividades que se ofrecieron en las cuatro sedes distribuidas en la ciudad (Salón Cultural, CEMUART, Centro Cívico N.º 2 y el Polideportivo Cubierto), reafirmando la verdadera inclusión y accesibilidad.

Durante el acto se proyectó un emotivo audiovisual, en que quedó plasmado todo un año de trabajo protagonizado por los niños y jóvenes que participan en los talleres SuperArte, dictados por docentes especializados y trabajadores comunales que prestan servicios en esas áreas.

En la ocasión la Directora de Discapacidad del Municipio, Silvana Giménez, expresó “hoy estamos cerrando los talleres con la presencia de 65 alumnos, que fueron los que estuvieron presentes desde marzo, en lo que fue un tarde cargada de emociones con reencuentro entre alumnos, docentes y familia en este espacio de inclusión, en un día tan significativo como hoy que es el Día Internacional de la Discapacidad”, destacó.

Por su parte, Gabriel González, profesor de Musicoterapia, afirmó conforme: "Cada taller representa una puerta abierta a nuevas oportunidades, oportunidades de aprendizaje, de participación, de crecimiento personal, y sobre todo, de inclusión real. A lo largo de este año hemos sido testigos de avances que no siempre se miden con notas o certificados, sino con gestos, con miradas, con pequeños pasos que, sumados, significan enromes conquistas para cada uno de nuestros alumnos y familias".



