La Policía busca establecer el paradero de Basilio Valdez

• Se trabaja en un amplio operativo para hallar al hombre de 65 años

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Guana iniciaron una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial, para establecer el paradero del hombre con domicilio en la manzana 86 Casa 2 del barrio Monte Agudo, de la ciudad de Formosa.

Según la denuncia, fue visto por última este jueves a las 18:30 horas, desconociéndose su actual paradero.

Basilio es de contextura física delgada, cutis blanco, de 1.65 metros de estatura, cabellos largos canoso con barba.

Conforme testimonios, presumiblemente habría ingresado en zona boscosa puesto que en una oportunidad anterior había hecho lo mismo.

Tras la denuncia realizada en la mañana de este viernes, los efectivos de la Subcomisaría,

con la colaboración de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Montada y Canes con perros adiestrados para búsqueda de personas, e integrantes de las demás dependencias policiales dependientes de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco, iniciaron la búsqueda en zona de monte.

Dicho rastrillaje se extendió durante la luz del día y se continuará en las primeras horas del sábado.

Cualquier información al respecto, se solicita dar aviso a la dependencia policial más cercana a su domicilio, al celular 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, o a la línea de emergencias gratuita 911. (Con foto)







