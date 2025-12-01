Sacaron de circulación una moto por una infracción y descubrieron que era robada

• Fue en la Planta Verificadora de la Dirección General Policía de Seguridad Vial

Efectivos policiales secuestraron una Honda Biz de 125 cilindradas que tenía adulteraciones en el grabado de número del motor y registraba pedido de secuestro en una causa por “Robo”.

El miércoles último, alrededor de las 18:00 horas, la propietaria de la motocicleta fue a la Dirección General Policía de Seguridad Vial para retirarla debido a que había quedado fuera de circulación por un acta de infracción.

Pero durante la verificación de los especialistas, se detectó que la numeración del motor tenía signos de adulteración y mediante el número de dominio se estableció que registraba pedido de secuestro en una causa de “Robo” de la subcomisaría del barrio Colluccio.

A todo esto, la mujer comentó que adquirió la moto de buena fe; mientras que los integrantes de la Comisaría Seccional Sexta realizaron las diligencias procesales y trasladaron el rodado hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.







