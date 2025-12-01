Laguna Blanca: Encuentro de capacitación de la Ley Micaela

En el SUM de la EPETN°9, la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia, articulando acciones con el Municipio de Laguna Blanca, a cargo del Intendente Ricardo Lemos, llevó a cabo un encuentro de capacitación de la Ley Micaela.





Las actividades estuvieron dirigidas al personal de la administración pública provincial y municipal. Se abordaron temáticas sensibles, que tienen que ver con las violencias de género y a su vez, se ofrecieron herramientas que permiten un trabajo integral, con espacios laborales más inclusivos, receptivos y libres de violencia.





Acompañaron a la Secretaria de la Mujer del P.E.P, la Lic. Patricia Hermosilla y a su equipo, el Intendente Ricardo Lemos, la Pte. HCD y Concejales Dra. Marisol Insfrán, Rodrigo Chaparro y Matías Martínez; el Rector de la UPLaB Lic. Adrian Muraccioli, el Dtor del Hosp. Dtal Dr Juan C.Fiore. la Jueza de Paz Dra Paola Meneghini, el DZE Prof. Carlos Fiore, el Sec.Gral Lic. Alejandro Alarcon, la Decana de la Facultad de Desarrollo Sostenible Dra. Andrea Florentin, la responsable del Museo Prof.Alicia Maldonado, el Crio Elias Santillan,y personal. Dtores.





Docentes y alumnos de Laguna Blanca agradecieron a la Licenciada Patricia Hermosilla y a su equipo de trabajo por la emotiva jornada llevada adelante.



