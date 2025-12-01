La Municipalidad trabajó en varios sectores para mitigar el efecto de las lluvias del lunes

Cuadrillas del Comando de Emergencia municipal trabajaron rápidamente ante las primeras caídas de agua en la mañana del lunes, las que se emplazaron en los puntos más vulnerables de la ciudad, distribuida en distintos equipos de operarios y cooperativistas, con el objetivo de evitar grandes anegaciones a causa que se produjeran por la obstaculización de desagües.

Hernán Delgado, Director de Mantenimiento de la Vía Pública, sostuvo “hasta las 10.20 cayeron 90mm, según lo registrado por nuestro equipo, conalgunas complicaciones en las avenidas principales de la ciudad, incluyendo la Av. Néstor Kirchner, que se encuentra en un terreno bajo donde era la cuenca del estero Collucio, que vio regularizada su condición en menos de dos horas”, afirmó.

“En cuanto a barrios – siguió diciendo –, el Benedetto Fachini y el San Andrés II, que presentan depresiones naturales,hubo acumulación de agua y cuesta más en drenar; también en el San Juan Bautista tuvimos algunos pedidos para solucionar casos de anegamientos, no registrándose mayores inconvenientes en otros sectores”, dijo.

El funcionario comunal precisó que continuaron accionando durante la mañana“en canales y cunetas a cielo abierto, tal como en la entrada de los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio, entre otros sectores demandantes. Hemos encontrado mucho residuo de gran tamaño justamente en estos tipos de desagüe, y no solo hoy, sino en días previos en tareas preventivas que hacemos constantemente, a sabiendas que esta sería una semana complicada”, detalló.

“Es muy frecuenten que, en época de fiestas, se retiren muchos residuos convencionales y no convencionales, y está claro que estos últimos son los arrastrados por las aguas ocasionando obstrucciones en bocas de tormentas, y es lo que tratamos de evitar en trabajos preliminares”, dijo para concluir.

Por su lado, Carlos Sebriano, de la misma dependencia comunal, expresó “llevamos a cabo la limpieza de bocas de tormenta junto a 20 cuadrillas simultáneamente, esto es en modo Comando de Emergencia, tal como sucede en estos casos, en un trabajo mancomunado entre todas las áreas que es monitoreado por el intendente Jofré”, puntualizó.

“A las 4 de la mañana arrancó un equipo puntualmente en zona sur y norte del Barrio Centro haciendo con las tareas antes citadas, teniendo en cuenta que ya el domingo por la tarde tuvimos precipitaciones bastante fuertes, por lo que hemos realizado una tarea preventiva ante algunas anegaciones que se presentaron”, dijo.

Del mismo modo, Gerard Schneider, encargado del área en la zona norte de la ciudad, aseguró que, al largarse la lluvia,“se presentaron algunas complicaciones en los barrios 20 de Julioy 6 de Enero, por la gran cantidad de agua caída en poco tiempo, y el canal del sector que estaba al límite trabajando, lo que obstaculizó la descarga cunetas por estar muy alto el nivel del líquido”, detalló. “También tuvimos pedidos del Lote 33 que tuvo un problema por una obra en la Ruta 11.

“Del mismo modo – agregó –, el canal grande del B° El Porvenir, lo monitoreamos a cada instante, trabajando en sectores clave sacando basura arrastradas desde otros canales, al igual en el B° 7 de Mayo, allí con agua que viene de la calle arrastrando botellas, plásticos, bolsitas, por lo que accionamos en lugares clave donde puedan existir obstrucciones para poder responder más rápidamente”, explicó.

“Otro sector donde hemos monitoreado el funcionamiento del drenaje fue el B° Juan D. Perón que presentó acumulación en la zona del Centro de Salud, no registrándose problemas en casas del sector.Sí tuvimos zonas anegadas en los barrios 20 de Julio, 6 de Enero y en la zona del Polideportivo del B° Simón Bolívar. Hay que destacar que en zonas pavimentadas se aceleró el escurrimiento y es cuestión de tiempo ver cómo desciende en otros lugares que, al tener mayor acumulación, tarda más en drenar el agua”, dijo para concluir.

La Municipalidad continuará trabajando en forma preventiva ya que se estima que el clima continuará inestable.



