La Municipalidad trabajó en distintos sectores para atenuar los efectos de la lluvia

Cuadrillas del Comando de Emergencia del municipio capitalino se movilizaron desde tempranas horas del viernes en diversos sectores de la ciudad para mitigar los efectos de las lluvias. Ante este panorama, personal municipal y cooperativas de trabajo se desplegaron rápidamente en distintos puntos del ejido urbano para desobstruir bocas de tormenta, canales a cielo abierto y sumideros, acelerando así el escurrimiento del agua y evitando anegamientos.

En simultáneo, se retiraron residuos no convencionales de la vía pública, incluidos escombros, para impedir que se obstruyan los drenajes. Además, se atendieron situaciones puntuales de anegamiento que no fueron de gravedad.

Otros equipos de trabajo se emplazaron en diversos conglomerados de la Jurisdicción Cinco. En el barrio Simón Bolívar se hicieron efectivas las tareas de cuneteo mecanizado y manual; en el camino de acceso al barrio San Isidro se realizaron acciones de cuneteo con carga indirecta; en arterias internas del barrio Eva Perón se procedió al cuneteo manual; y sobre la avenida República de Francia se llevó a cabo la limpieza con retroexcavadora del canal principal.

Del mismo modo, se procedió a la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta en accesos principales y avenidas de toda la Jurisdicción, entre ellas, Soldado Formoseño, De Los Constituyentes, Raúl Alfonsín y Ana E. Cánepa.

Desde las áreas intervinientes destacaron que, hasta el mediodía, el sistema de drenaje de toda la ciudad funcionó con normalidad.



