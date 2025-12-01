El Espinillo: el intendente Báez recategorizó a un grupo de empleados municipales como reconocimiento a los años de servicio

“Tenemos planeado continuar más adelante con más personal que aún están en lista”, adelantó

El intendente de El Espinillo, David Báez, informó que se procedió a la recategorización de 25 trabajadores municipales, como reconocimiento a los años de servicio y “sin ningún tipo de distinción política”. Algunos de ellos, cuentan con más de 20 años de servicio.

Báez destacó que esta gestión es un “reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria de los empleados”. Y adelantó que “tenemos planeado continuar más adelante con más personal que aún están en lista”.

En este marco, el Intendente expresó su agradecimiento a todos los empleados municipales “por la incansable tarea que realizan día a día en nuestra comunidad, muchas veces en contextos difíciles y con gran compromiso”.

Asimismo, manifestó su deseo de que el próximo año sea próspero para todos: “Rogamos a Dios que tengamos un año lleno de oportunidades, aun en medio de las adversidades. Finalmente, felicitó a los trabajadores recategorizados y llamó a continuar fortaleciendo el trabajo colectivo: “Felicidades a los compañeros y sigamos trabajando para los demás”.







