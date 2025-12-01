La Callejera estrena Retorno junto a Los Hijos de Los Barrios

Desde el 30 de diciembre, videoclip y canción disponibles en todas las plataformas digitales.

Link al video: https://youtu.be/zrqsSCkHIu0

La Callejera despide el 2025 con el estreno de una nueva página en su extenso y federal repertorio: Retorno. Se trata de un chamamé, de Salvador Miqueri y Mario del Tránsito Cocomarola. El conjunto liderado por Ariel “Chaco” Andrada lo grabó en vivo, junto a Los Hijos de los Barrios, en el marco de La peña que baila, el 26 de septiembre en el Studio Theater de Córdoba.

“Poder interpretar Retorno, esta pieza fundamental en el cancionero popular chamamecero, es un regocijo para el corazón, más aún cuando uno ha nacido en los pagos del litoral. Este chamamé es un bálsamo para el alma. La Callejera, con unos invitados tremendos -para mí entender- el tronco fundamental de la nación chamamecera: Los Hijos de los Barrios.” (Ariel “Chaco” Andrada)

El video y la canción estarán disponibles en YouTube y en todas las plataformas digitales a partir del 30 de diciembre.

Ficha ténica:

• Producción general: La Callejera

• Dirección Artística: Ariel "Chaco" Andrada

• Mezcla y Master: Juan Gringo Naveira - Donata Estudios

• Grabación de Audio: Gustavo Vasquez

• Cámaras: Dihue Taborda

• Edición de video: Eduardo Fisicaro

Próximas actuaciones de La Callejera

- Miércoles 14 de enero – Jesús María (Córdoba) – Festival de Doma y Folklore

- Viernes 16 – Río de los sauces (Córdoba) – Festival de Doma y Folklore

- Sábado 17 – Las Juntas (Catamarca) – Fiesta Provincial del Membrillo

- Miércoles 28 de enero – Cosquin (Córdoba) – Festival Nacional de Folklore

- Sábado 31 de enero – Aconquija (Catamara) – Festival Mayor de Aconquija

- Sábado 7 de febrero – Peyrano (Santa Fe) – Festival Folklórico de Peyrano

- 21 de febrero – La Calera (Córdoba) – Festival del lomito

Más sobre La Callejera

De la mano de su fundador Ariel “Chaco” Andrada, oriundo de la provincia del Chaco, el proyecto nació en la provincia de Córdoba en el año 2003, teniendo de integrantes a músicos de distintos puntos del país, con un estilo musical muy particular marcado con un sello federal.

En el año 2015 Jesús María y Cosquin los coronó como los primeros artistas en la historia del folklore de ser consagrados por los dos festivales más importantes del país en el mismo año.

En 2017, la Comisión Municipal de Folklore de Cosquin los invistió “Padrinos del Poncho Coscoino”, siendo los segundos padrinos de simbólica prenda en toda la historia del festival después del grupo Los Trovadores.

Editaron cuatro álbumes de estudio: Rojo Delirio (2005), Música folklórica argentina (2009), Baila país (2011) y Vivencias (2015), además de varios sencillos y algunos videoclips. En 2024 tuvieron el honor de grabar la nueva versión oficial de “Cosquin empieza a cantar” himno del Festival Nacional de Folklore de Cosquin.

Recientemente participaron del Festival Patria en el mítico Luna Park y meses después actuaron en La Trastienda. Actualmente se encuentran celebrando el aniversario de La peña que baila, evento que realizaron cotidianamente durante seis años consecutivos, en la ciudad de Cosquin, durante las nueve noches del festival.

Integrantes:

Guitarra base y voz: Ariel Andrada

Violines, coro y dirección musical: Diego Leguizamón

Batería y bombo legüero: Joel Sánchez

Piano y sintetizadores: Lisandro García

Bajo y coros: Agustín Melgarejo

Recitados y poesía: Gastón Bordón

Bandoneón: Renzo Bellini

PRESS KIT

Redes sociales:

Facebook:

https://www.facebook.com/lacallejeraoficial?mibextid=ZbWKwL

Instagram:

https://www.instagram.com/lacallejeraoficial?igsh=MWwxMzcwNjd2bDMzMw

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=GQe-VxC5afk&list=PL-4I35YERBxIHSLOUOoD7Y03O0O3Eldmz&index=1166

Spotify:

https://open.spotify.com/intl-es/artist/7EvR0pIRIeFrKd6lR6bJAR?si=qQWz6aydRwSQBhG3KmoIZA

Gestor músical,

prensa y comunicación:

Federico “Poni” Rossi

piukemil@gmail.com / +54 9 221 4977084







