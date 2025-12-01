“La discapacidad no define a una persona, pero la inclusión sí a una sociedad”

Todos los 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el lema 2025 es: “Fomentar sociedades inclusivas de las personas con discapacidad para avanzar en el progreso social”.

Desde su inicio, su objetivo fue promover los derechos, el bienestar y el desarrollo de las personas con discapacidades, como así también, concientizar sobre su situación en la vida política, social, económica y cultural.

Sobre este tema, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el jefe de Educación Especial, Gustavo Miers, quien sostuvo que “en Formosa, la inclusión de las personas con discapacidades se encuentra garantizada mediante el Modelo Formoseño, el cual mira a la persona en su contexto, con el propósito de eliminar barreras”.

Indicó que “el 10% de la sociedad tiene alguna discapacidad” y remarcó que en la actualidad, precisamente desde la llegada del Gobierno de Javier Milei, “el colectivo de personas con discapacidad está en crisis, lo cual se fue agravado por la falta de cumplimiento de las leyes que los amparan y protegen”.

En específico, nombró a la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que se resume en “el abandono de estas personas, las cuales no tienen acceso a servicios como terapia, sufrieron la suspensión de las pensiones, se quedaron sin medicamentos por la corrupción comprobada con los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

En contraposición a este escenario, expuso que “la realidad de las personas con discapacidad que habitan en el suelo formoseño es totalmente contraria a la nacional, y es mediante la planificación política del gobernador Gildo Insfrán, quien conduce la provincia en base a decisiones que garantizan, respaldan y cuidan sus derechos”.

“El Estado provincial ofrece escuelas especiales, salud libre y gratuita, deportes y recreación para todos, inserción laboral y todo aquello que englobe la atención integral de estas personas, desde que son bebés hasta llegar a ser adultos, ya que de eso se trata hacer respetar sus derechos”, aseguró.

Y a modo de ejemplo, significó que “en el ámbito educativo, las 35 instituciones de Educación Especial que hay en toda la provincia, mejoran la calidad de vida”.

“La Educación Especial del Modelo Formoseño no discrimina, no quita derechos, no roba medicamentos; al contrario, busca la igualdad de oportunidades, equidad territorial, inclusión, accesibilidad y justicia social”, diferenció, al concluir.



