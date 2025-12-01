Bibolini lamentó los recortes en salud a nivel nacional y el crecimiento de enfermedades ya erradicadas

En el país bajaron de forma sostenida las coberturas de vacunación infantil y adolescente y ya se registran casi 700 casos de tos convulsa y siete muertes en menores de dos años.

El médico infectólogo Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), se refirió a los recortes presupuestarios y los despidos masivos en el área de la salud pública que realiza la gestión del presidente Javier Milei, con consecuencias en el regreso de enfermedades que se pensaban erradicadas, como la tos convulsa y el sarampión.

“En este contexto, lo primero que hacen cuando recortan es en educación y salud, principalmente en la prevención”, sostuvo y, entre ello, enumeró: “Los preservativos, la folletería, la prevención de embarazos, sólo mantienen medicamentos de altos costos”.

En ese contexto, “uno de los pilares fundamentales en la vida humana de prevención son las vacunas, donde estamos viendo un problema”, alertó.

Por caso, dilucidó que la “baja tasa de vacunación en todo el país es por falta de apoyo del Estado nacional a la inmunización”, dado que “si no le dan bolilla ni se hacen cargo de esa batalla, dejando a las provincias solas, peleando a ver si consiguen algo de vacunas, entonces es cada vez más difícil convencer a la población de que se vacune”.

Inscribió aquí el lamentable suceso que tuvo lugar recientemente en el Congreso de la Nación, donde la diputada del PRO-Chaco, Marilú Quiroz, encabezó un acto anti-vacunas. Allí, varios médicos e invitados que se pronunciaron abiertamente –y con evidencia de dudosa procedencia científica- contra las vacunas, generando un amplio repudio.

“Ellos tienen esa idea. Estamos hablando de que hay gente a la que no le interesan las vacunas y eso se empieza a ver”, esclareció Bibolini.

A su vez, en cuanto al COVID-19, alertó que debido a esta corriente, “ya nadie más se hisopa”, como tampoco “se invierte más en prevención” de esta enfermedad.

En cambio, “Formosa es la única provincia. Encontramos los casos porque seguimos hisopando”, robusteció finalmente.



