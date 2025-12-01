La Concejal Maria Nacif anunció que donará su dieta de los cuatro años de gestión a una Junta de Mujeres en Ingeniero Juárez
Ante escribano publico, desde el Honorable Concejo Deliberante, la concejal de Ingeniero Juárez, María Nacif indicó que donará toda su dieta una vez percibida a una junta de mujeres originarias y criollas que evaluarán y decidirán como invertirlo en la comunidad.
“Me inicio en la política aportando ideas y proyectos, porque entiendo que es la herramienta más poderosa para ayudar a nuestro pueblo, respetando lo que está bien hecho, y modificando para bien lo que haga falta, comentó.
“Se que no estoy sola, los tengo a todos ustedes, integro un equipo político que marcó el rumbo del progreso en Ingeniero Juárez, con el intendente Rafael Nacif, y por supuesto nuestro conductor y líder el Gobernador Dr Gildo Insfrán. Tenemos modelo, proyectos, y equipo”, especificó cuando presentó sus ideas a la comunidad juarense, en un acto realizado en el Concejo Deliberante local.
“Quiero recordarles que voy a ser la voz de las mujeres, emprendedoras, artesanas, de la juventud, de las que sufren violencia de género, y de todos aquellos que sufren discriminación. Quiero representarlos a todos y quiero poner en valor la palabra H, y darle Honorabilidad a este Concejo Deliberante:, sostuvo.
“Hoy, las mujeres recuperamos la representatividad que no teníamos, desde hace veinticinco años, comentó.
“Nuestro Intendente Rafael Nacif, se ocupó de gestionar y ejecutar obras importantes para nuestro pueblo”,agregó
“Párrafo aparte, es la cuestión educativa porque desde hace años firmamos un convenio con la Universidad del Chaco Austral que permitió traer carreras a distancia, de grado y universitarias, como abogacía, sociología, administración, tecnicatura en higiene y servicios, en gestión ambiental y contador público, costeadas por nuestro municipio y cursadas de manera virtual, gratuita para los alumnos. Sin ir más lejos, ayer se recibió la primera contadora de Juarez, la señora Sonia Mosmann”, agregó.
El acto fue multitudinario, y generó el interés y la participación de sectores fortalecidos en la política local y otros que se integran con mayor fuerza, en esta que demostró desde sus inicios, ser una etapa nueva y trascendental en la vida política de Ingeniero Juarez, porque después de veinticinco años una mujer vuelve a ocupar una banca en el Concejo Deliberante.
