Informaron sobre la situación epidemiológica de las enfermedades respiratorias en la provincia de Formosa

Con el propósito de llevar tranquilidad a la población, aclararon que la situación local en cuanto a las infecciones respiratorias que mayormente circulan “está controlada” y, además, es “completamente diferente” al contexto epidemiológico que atraviesan Europa, Asia y otros países del hemisferio norte, donde el virus influenza A (H3N2) sub variante K atraviesa un aumento y encendió fuertes alertas a nivel mundial.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se dio un informe actualizado sobre la situación epidemiológica de las enfermedades respiratorias en Formosa, diferenciándola con claridad del escenario que se vive actualmente en diversos países del hemisferio norte, especialmente Europa, algunos territorios de Asia y Estados Unidos, donde la circulación de influenza A (H3N2) sub variante K se diseminó en forma acelerada, con un comportamiento inusual y sin precedentes.

En contraste, la directora de Epidemiología y Medicina Tropical del MDH, la doctora Claudia Rodríguez, informó que en nuestra provincia “los virus respiratorios que circulan mayormente son COVID-19, que por varias semanas presentó un aumento en los casos, seguido por Influenza B y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)”.

Precisó que, para esta época del año, “está dentro de lo esperado”, ya que, si bien las enfermedades respiratorias son más frecuentes en invierno, “estas que están circulando se vienen presentando en esta misma temporada desde hace unos años, pero en el 2025 con menos casos si lo comparamos con años anteriores”.

Rodríguez remarcó que “nuestra situación es completamente distinta a la que transita Europa, algunos países de Asia y otros del hemisferio norte, como Estados Unidos, donde la circulación del virus A(H3N2) sub variante K aumentó rápidamente”.

Señaló que, por ejemplo, en Europa la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y esta sub variante representó casi la mitad de los casos reportados entre mayo y noviembre de 2025.

Explicó, entonces, que en Argentina y en esta provincia “no es habitual la gripe por influenza A en esta época”. Además, según los registros, el virus influenza A que está circulando “con un índice muy bajo, prácticamente nulo, es (H1N1)”.





Por ello, afirmó que “nuestra situación epidemiológica en lo que respecta a enfermedades respiratorias no tiene nada que ver, hasta el momento, con lo que está pasando en la parte norte del mundo afectada por influenza A (H3N2) sub variante K”, y llevó tranquilidad al informar que, “según el informe epidemiológico de la Organización Panamericana de Salud (OPS), hasta noviembre esa variante no fue detectada en Sudamérica”.

Vigilancia intensificada en Formosa

La funcionaria destacó que “en Formosa la situación está controlada” gracias a la vigilancia epidemiológica intensificada que impulsa el Gobierno provincial durante todo el año, ya que a toda persona que consulta por síntomas respiratorios “se le hace el testeo correspondiente, no solo para detectar o descartar COVID-19, sino también Influenza, VSR y cualquier otro virus respiratorio”.

Recomendaciones ante las Fiestas y la temporada de viajes

Rodríguez recordó que se acercan las fiestas de fin de año, un período de alta circulación de personas a nivel global. “Y para nosotros, en esta zona, a su vez, es el inicio de las vacaciones de verano”.

En ese marco, recomendó extremar cuidados, especialmente para quienes planean viajar a países donde circula activamente el (HN3N2) sub variante K “y otras enfermedades como, por ejemplo, el sarampión que presenta brotes en distintos lugares del mundo”.

Como primera medida, subrayó la importancia de tener al día todas las vacunas del Calendario Nacional, tanto niños como adultos, especialmente: la vacuna antigripal para grupos de riesgo, la vacuna contra el sarampión (Triple Viral o Doble Viral) y los refuerzos de COVID-19, agregando que la vacunación “debe hacerse al menos 15 días antes de viajar” ya que es el tiempo que generalmente tarda el organismo en generar la inmunidad adecuada.

Las vacunas salvan vidas

Seguidamente, la epidemióloga enfatizó que la evidencia mundial demuestra que las vacunas son herramientas seguras y altamente eficaces para prevenir numerosas enfermedades.

“Hoy no hay viruela, solo hay brotes de sarampión en algunos lugares del mundo. Y estas enfermedades fueron erradicadas o reducidas gracias a las vacunas”, afirmó.

Consideró “increíble” que aún existan posturas que descalifican a las vacunas, “inclusive de profesionales de salud” y que la reaparición de enfermedades como el coqueluche “o, por ejemplo, el sarampión, incluso en territorios donde estaban eliminadas, como en la Argentina”, observó.

Buen nivel de cobertura en Formosa

Finalmente, Rodríguez destacó que “en Formosa, gracias a las políticas sanitarias sostenidas por nuestro Gobierno provincial, las coberturas de vacunación son buenas al igual que en el resto del mundo,”.

Eso se refleja, fundamentó, “en la buena situación epidemiológica que tenemos, no solo en cuanto a las infecciones respiratorias, sino también respecto a otras enfermedades que se encuentran controladas”.



