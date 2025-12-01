Fuerte reclamo de Formosa en el Consejo Federal Agropecuario ante abandono de la Nación

El ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez, junto al subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, participó de la segunda reunión del Consejo Federal Agropecuario (Región NEA) en la ciudad de Posadas, Misiones.Convocada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y junto a los ministros de las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, Formosa planteó y reclamó por los temas de importancia para la provincia y por responsabilidades abandonadas por el Gobierno nacional.

El financiamiento para obras de mantenimiento del cauce y correderas del río Pilcomayo-Bañado La Estrella, que impactan negativamente sobre la ganadería por desbordes en el oeste y centro oeste y el financiamiento paralizado del Acueducto de la Ruta Nacional 86, que permitiría irrigar miles de hectáreas en el noreste provincial, fueron puestos de relieve.

En ese sentido, al dialogar con AGENFOR, el ministro Rodríguez enfatizó que “hemos planteado que el Estado nacional ha abandonado su responsabilidad de financiar las obras de mantenimiento de los cauces del río Pilcomayo y las correderas del Bañado La Estrella”.

Esto trae como consecuencia, advirtió, que “al ingresar al territorio de la provincia casi el 90% de los sedimentos que trae el río Pilcomayo por sus cauces y correderas, éstos se colmatan, y por lo tanto, pueden provocar desbordes del agua que afecten a los sistemas ganaderos que están en esa región de la provincia”.

En la misma línea, el titular de la cartera productiva y ambiental advirtió por la paralización del financiamiento del Acueducto de la RN 86”, considerando que dicha obra “es fundamental para irrigar una cantidad muy importante de agua a miles de hectáreas en el noreste de la provincia” y marcó que “ayudaría a potenciar las cadenas productivas de esa región”.

Por tanto, en materia de obras de infraestructura, dejó en claro que se reclamó, fundamentalmente, por “estos dos financiamientos y además por el estado de las rutas nacionales”.

En otro orden, se abordó el tratamiento preferencial que recibe el sector exportador de la carne en detrimento de los productores ganaderos de cría de las economías regionales, que comercializan en el mercado nacional y no gozan de incentivos.

En este punto, planteó que los costos de incorporar las caravanas electrónicas sin participación del resto de la cadena de la carne (invernadores, frigoríficos y exportadores que acceden a mercados internacionales) son asumidos por los criadores.

Refirió que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recibió los acuerdos de productores formoseños hechos en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) sobre las fechas de las campañas de vacunación de aftosa adecuadas a las condiciones y ciclos de producción y las advertencias sobre medidas a tomar frente al ingreso de garrapatas resistentes al territorio provincial. La provincia asumió las responsabilidades abandonadas, conformando un Programa de Monitoreo del Picudo Algodonero junto a productores y organismos públicos, subrayó el ministro Rodríguez.

Del mismo modo, acotó que se coincidió en el crecimiento sostenido del arroz formoseño (que pasó de 7523 hectáreas en 2017 a las 18.850 hectáreas en 2025) y en la necesidad de que el sector bananero tenga una visión de largo plazo y haga las inversiones para tecnificar el riego y así no quedar expuesto a las condiciones fluctuantes del clima.

Al destacar la intervención que realizó la provincia de Formosa en este evento, indicó que “nosotros entendemos que en lo institucional es importante” este espacio, principalmente, “frente a un Gobierno nacional que no prioriza la definición de políticas diferenciadas para las economías regionales”, abandonando su responsabilidad en tal sentido.

Pese a ello, desde la gestión del Gobierno de Formosa se continúa trabajando y, como prueba de ello, puso de resalto la acción “en materia de las políticas sanitarias vinculadas a la producción animal y vegetal”.



