La Comuna inició el segundo llamado destinado a los aspirantes a guardavidas

La Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Deportes, inició el segundo llamado -correspondiente a la evaluación anual de idoneidad- destinado a los aspirantes y guardavidas que desempeñarán sus labores en los distintos natatorios de la ciudad durante la temporada de verano 2025/26.

En ese marco, se realizan las respectivas demostraciones en las instalaciones del Club Don Bosco durante el transcurso de la semana. De acuerdo a los datos del área examinadora, participaron en esta ocasión 40 aspirantes, quienes se someten a las pruebas de nado libre, resistencia aeróbica subacuática, velocidad, primeros auxilios y RCP. Además, de un cuestionario que deberán responder de forma oral.

Vale destacar que, este llamado a concurso se repite exitosamente cada año, como parte del compromiso de la Comuna capitalina de garantizar la seguridad de los bañistas, previniendo aquellas situaciones de riesgo que puedan suceder dentro del territorio de responsabilidad.



