La Municipalidad anunció beneficios del Pago Anual Anticipado 2026 de tributos municipales

El municipio capitalino, a través de su Administración de Ingresos Municipales, anunció el Pago Anual Anticipado 2026 de tributos municipales, el cual tendrá una bonificación general de hasta el 35 %, privilegiando a aquellos contribuyentes que no posean planes de pagos, deuda de años anteriores, y hayan abonado la totalidad del periodo anual 2025.

Dicho plan, que estará vigente desde los primeros días de enero hasta el 13 de febrero de 2026, incluye los siguientes tributos: Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, y Contribución por Servicios relativos a la Publicidad y Propaganda.

“Para el Pago Anual Anticipado 2026 se han establecido tres modalidades. La primera beneficia a los vecinos que tengan al día todos sus tributos municipales del 2025 (incluida la cuota de diciembre), quienes tendrán una bonificación del 20%, más un 10% por ser un vecino cumplidor, y un 5% adicional si se abona a través de la página de la Municipalidad, totalizando así un 35% de descuento”, explicó al respecto la responsable de la Administración de Ingresos Municipales, Giovanna Díaz Roig.

Del mismo modo, la funcionaria precisó que “aquellos vecinos que tengan planes de pagos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, contarán con un 20% de bonificación, más un 5% adicional si se abona a través de la página de la Municipalidad (25% de descuento, en total)”.

Por último, indicó que aquellos contribuyentes que solo quieren abonar todo el año 2026 y que no hayan regularizado la deuda de años anteriores, podrán acceder a una bonificación del 10 %, sumando un 5% si se abona a través de la página de la Municipalidad (alcanzando de esta manera un descuento del 15%)”

Además, anticipó que se otorgará una bonificación del 5% para cada período fiscal mensual o bimestral, a aquellos contribuyentes que no posean deuda ni planes de pago, y que abonen los tributos municipales en tiempo y forma antes de su respectivo vencimiento (más un 5% adicional si se abona a través de la página de la Municipalidad).

Respecto a las modalidades del pago, Díaz Roig detalló que se podrá abonar de contado efectivo; cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa; con todas las tarjetas de débito; con tarjeta de crédito del Banco Hipotecario en 01 y 06 cuotas sin interés; con tarjeta Chigüé, en 01 y 03 cuotas sin interés; con tarjeta Naranja X en 01 , 06, 10, 12 cuotas y plan Z, sin interés, y con QR desde la Pagina Web de la Adm. de Ingresos Municipales (www.ingresosmunicipfsa.gob.ar).

Para acceder al beneficio, los interesados deberán dirigirse a la Administración de Ingresos Municipales en Fotheringham 1364, y en Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. También al Centro Cívico Municipal N° 1 del Barrio Eva Perón y al Centro Cívico N° 2 del barrio 2 de Abril, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 19 horas.

Para pagar a distancia pueden hacerlo con clave fiscal municipal desde la página web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar mediante el Código de Pago Electrónico (CPE) - ingresar al Home Banking, buscar el ente Formosa- Municipalidad de Formosa ONLINE, e ingresar al CPE desde la Aplicación Móvil Formosa tu Ciudad Digital; por transferencia, en tanto, adjuntando comprobante de transferencia y liquidación del tributo que se abona informando al correo: aim@formosatuciudad.gob.ar; y por aplicaciones móviles: “Mercado Pago” y “Onda siempre podés comprar” del Banco Formosa (escaneando el volante de pago -no vencido- que se envía al domicilio).

Otros lugares habilitados son: cajas del Banco Formosa, Sistemas Bapro Pagos, Pago Fácil, RapiPago y Red Link.

Para consultas e informes, los vecinos y vecinas pueden comunicarse al 0800-9999-147, a los números 3704-336478 / 3704-031955, o bien por correo electrónico: aim@formosatuciudad.gob.ar.



