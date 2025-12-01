El gobernador Insfrán cierra el año inaugurando importantes obras en Clorinda

Evidenciando una vez más el precepto de equidad territorial del Modelo Formoseño, el gobernador Gildo Insfrán presidirá sendas inauguraciones en la tarde-noche de este martes 30 en la ciudad de Clorinda, habilitando importantes obras para el desarrollo integral de dicha localidad.

Según se confirmó, el primer mandatario iniciará la cargada agenda de actividades a las 18.45 horas en el barrio “El Porteñito”, donde dejará habilitada la obra de enripiado e iluminación de la calle principal.

Con ella se buscó el estabilizado de la arteria, para así mejorar la transitabilidad en días de lluvia, brindando un ambiente seguro y confortable para los habitantes de dicha barriada.





El objetivo de dicha obra fue mejorar la circulación vehicular y extender el circuito de calles pavimentadas de Clorinda, acompañado de las redes de agua potable, así como también de los desagües pluviales y cloacales, los que complementan la infraestructura urbana de la ciudad, al igual que su respectiva iluminación.





Luego, el gobernador Insfrán encabezará, a las 20 horas, en la intersección de San Martín e Italia, la habilitación de la obra de refacción del edificio de la Delegación Clorinda de la Administración Tributaria Provincial (ATP), el cual cuenta con una superficie de 570 metros cuadrados.





De este modo, se buscó optimizar la gestión, mediante la prestación de servicios rápida y eficaz, a los contribuyentes que concurren a la Delegación de la ATP con la intención de cumplir con sus obligaciones fiscales, coordinar las tareas relacionadas con las cobranzas, acreditaciones y rendiciones de los tributos recaudados.





Se propuso entonces un diseño versátil de instalaciones, (tanto lumínicas, contraincendios y de aire acondicionado) que potencia y se adapta a la flexibilidad de la planta baja, sumado a la incorporación de un entrepiso técnico elevado que permite múltiples disposiciones de puestos de trabajos y un primer piso con salón de reuniones, área de café y una oficina. Tanto la planta baja como el primer piso cuentan con matafuegos en conformidad con las ordenanzas municipales.





En ese sentido, se planteó un edificio austero de imagen sobria que identifique, represente y exprese a nivel urbano un marcado carácter institucional de la Administración Tributaria. Los espacios están organizados en tres niveles: planta baja, entrepiso y primer piso.





Más obras





Por otra parte, a las 20.20 horas, el Gobernador se trasladará a la intersección de la Avenida Marana y la calle Alberti, donde hará el descubrimiento de una placa para dejar habilitada la primera etapa de la senda peatonal, de unos 1100 metros, y la activación de la iluminación.





Dicha obra apunta a facilitar la circulación peatonal sobre la mencionada vía, ya que las sendas peatonales, provistas de iluminación, contribuyen a la infraestructura urbana y el embellecimiento, además de proveer espacios para el esparcimiento y la actividad física de los ciudadanos.





Por último, a las 20.45, en la intersección de Marana y la calle Corrientes, se llevará a cabo la inauguración de 1300 metros de pavimento de dicha avenida, con iluminación y obras complementarias.









Se utilizaron 500 toneladas de piedra de 1200metros de largo por ocho metros de ancho promedio, colocándose 58 columnas de iluminación de ocho metros de altura con artefactos led de 150watt en un circuito de 1200 metros, además de la instalación de un transformador a fin de obtener la potencia necesaria para su correcto funcionamiento.Seguidamente, a las 19.20 horas, en la calle Mendoza, se inaugurarán 400 metros de pavimento, iluminación y obras complementarias, efectuándose el corte de cinta y el descubrimiento de una placa.Tras ello, a las 19.40, se continuará en la Avenida Roque Sáenz Peña, en su intersección con la calle España, con la habilitación de 300 metros de pavimento de doble mano, iluminación y obras complementarias.