La Asociación Mutual Policial eligió nuevas autoridades

El encuentro se llevó a cabo en el Complejo Polideportivo Policial

La presidencia de la Asociación Mutual Policía Formosa(AMPF) quedó a cargo del subjefe de Policía, Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri, tras la Asamblea Extraordinaria realizada el viernes último en el Complejo Polideportivo Policial “28 de Mayo”, ubicado en el barrio San Antonio de esta ciudad.

La convocatoria se desarrolló a las 18:00 horas, según el orden del día publicado previamente, que incluía varios puntos, entre ellos la elección de las nuevas autoridades que conducirán la AMPF.

Cumplidos los puntos previos, se avanzó con la elección de las nuevas autoridades. Para ello se conformó una junta electoral integrada por socios presentes en la asamblea, quienes analizaron las documentales de la lista que encabezaba el subjefe resultando posteriormente electo presidente, quien desde ese momento pasó a dirigir los destinos de la Asociación Mutual Policía Formosa.

En su discurso, el nuevo presidente agradeció la presencia de los socios y manifestó asumir con responsabilidad la tarea de administrar los recursos de toda la masa societaria en beneficio de los afiliados.

También subrayó que será uno de los desafíos más importantes de su carrera y solicitó el acompañamiento de todos para que la gestión sea favorable y progresiva para los socios y la gran familia policial.



