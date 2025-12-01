Juarez: Detuvieron a cuatro sujetos y recuperaron objetos de valor

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”

Efectivos de la Comisaría de Ingeniero Juárez aprehendieron a cuatro hombres y secuestraron hierros y bolsas de cementos sustraídos de una vivienda en el barrio Norte de esa localidad.

Un hombre denunció que desconocidos violentaron una ventana, ingresaron a la vivienda y sustrajeron materiales de construcción.

De inmediato, los uniformados de la dependencia y la brigada de investigaciones realizaron las averiguaciones del caso, hasta hallar huellas de pisadas y de una bicicleta en la escena del hecho, todo documentado por personal de la Delegación Policía Científica.

Durante esa actividad, establecieron la identidad de cuatro de los presuntos autores del ilícito.

Luego hallaron a uno de los delincuentes, lo detuvieron y al cotejarse las huellas de su zapatilla se constató que coincidían con las halladas en la escena del hecho.

Minutos después observaron a los otros tres sujetos que ingresaron a un domicilio con claras intenciones de ocultarse, pero fueron aprehendidos, sumado al secuestro de una bicicleta.

En la continuidad de la investigación, establecieron que los objetos fueron comercializados a vecinos de la zona que devolvieron de manera voluntaria al tomar conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.