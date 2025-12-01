Clorinda: La Policía impidió que un hombre se quitara la vida

• Tras el diálogo, se logró disuadir al sujeto y evitar un desenlace fatal





Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales evitaron que un hombre de 46 años atente contra su vida, en el barrio 742 Viviendas de la ciudad de Clorinda.

En la madrugada del lunes, los policías verificaron un requerimiento sobre una situación de crisis familiar y hallaron a un vecino en estado de alteración en la vereda, con un bidón de nafta y un encendedor, donde amenazaba con prenderse fuego.

Ante la situación, establecieron un perímetro de seguridad y comenzaron una charla para disuadirlo a que desista de su actitud, hasta que finalmente lograron contenerlo de manera rápida y profesional.

Después lo trasladaron hasta el Hospital “Dr. Cruz Felipe Arnedo” y recibió asistencia médica.

También se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación de Policía Científica.

El bidón y el encendedor fueron trasladados hasta la dependencia policial y permanecen a disposición de la Justicia provincial.