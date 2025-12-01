Jofré entregó bolsos navideños a los trabajadores de Servicios Públicos

Este lunes, el Intendente Ing. Jorge Jofré, encabezó la entrega de bolsos navideños a los trabajadores del área de Servicios Públicos municipal, acto en el que estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Mauricio Nadalich; el titular del SUTRAMUF, Ariel Peralta y funcionarios comunales.

En ese marco, Jofré deseó a todos una Feliz Navidad en familia y un Próspero Año Nuevo, a la vez que agradeció “el esfuerzo que ponen todos los trabajadores para que la Municipalidad esté cada vez más presente en la comunidad formoseña".

"Estamos atravesando una compleja situación económica nacional que afecta a la ciudadanía, por ello nos comprometemos llevar respuestas que la gente quiere, ya que esa es nuestra responsabilidad".



