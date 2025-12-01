Formosa es la segunda jurisdicción del país que mayor crecimiento registró en empleo registrado privado

Al observar la dinámica del empleo registrado privado en Argentina (Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA) se pudo apreciar que en septiembre de 2025 hubo comportamientos dispares a niveles provinciales. En el último informe del Ministerio de Capital Humano de la Nación observamos que desde el arribo del actual presidente Javier Milei se han perdido más de 154.382 puestos de trabajo registrados en el sector privado en el país, además si se analiza la pérdida de empleo en el sector privado intermensual, es decir comparando septiembre del 2025 con agosto del 2025 se puede ver que en el país se han perdido más de 10.606 puestos de trabajos registrados en el sector privado. Por otro lado, se puede visualizar una situación totalmente distinta en la provincia de Formosa, desde la consultora POLITIKÉ, explicaron que la misma tuvo un crecimiento del 2,80% en septiembre del 2025 en su comparación interanual, siendo de esta forma la segunda jurisdicción del país que mayor crecimiento obtuvo en empleo privado registrado, incorporando más de 632 trabajadores registrados en el sector en el último año.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIPA.

Desocupación

Por otra parte, en el tercer trimestre del 2025, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 6,6%, disminuyendo en un 0,3% con respecto al mismo periodo del año 2024 en los principales aglomerados urbanos del país. En lo que respecta al Noreste la desocupación fue del 6,4% en la región, aumentando la tasa el 1,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Además, el aglomerado que menor tasa de desocupación reflejó en la región fue Formosa con el 3,2%, ubicándose también como uno de los aglomerados que menor tasa de desocupación posee a nivel nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC.

Hogares con Acceso a la Red de Cloaca

Al analizar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, se pudo estimar el porcentaje de hogares con acceso a red de cloaca en los distintos aglomerados de Argentina. Durante el segundo trimestre del 2025, se puede observar, de acuerdo a los hogares encuestados, que en el país el acceso fue del 81,3% en promedio. En cuanto al aglomerado de Formosa se pudo visualizar que su acceso a la red de cloaca fue del 89,7%, de esta manera, la provincia del costado norte de la patria se ubicó en segundo lugar del NEA, como una de las provincias con mayor porcentaje de hogares que tienen acceso a la red de cloaca.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH del INDEC.

Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que Demuestran la Realidad del Trabajo Formal en Argentina

Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de noviembre del 2023 y septiembre de este año, en todo el territorio nacional, han quedado sin cobertura un total de 19.114 empresas (29 por día) y 264.101 trabajadores (400 por día). Cada trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Javier Milei se ha iniciado un proceso que ahonda aún más el trabajo precarizado en el país.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria

En octubre del 2.025 la industria utilizó sólo el 61% de su capacidad instalada en la Argentina, 2 puntos porcentuales menos que en octubre del 2.024. Entre los bloques sectoriales que presentaron una utilización de su capacidad superior al nivel general fueron: Refinación del petróleo (82,2%), Industrias metálicas básicas (71,1%), Productos alimenticios y bebidas (68,7%), Sustancias y productos químicos (63,6) y Papel y cartón (62,3%).



