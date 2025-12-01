La comuna agilizó trabajos para el escurrimiento de aguas durante las precipitaciones

En la mañana del lunes, la Comuna capitalina priorizó los trabajos preventivos para optimizar el funcionamiento del drenaje pluvial en la ciudad, lo que se concretó por medio de múltiples acciones a cargo del Comando de Emergencia municipal, compuesto por equipos de distintas dependencias, que activa su plan de acción ante las primeras caídas de agua.

Cuadrillas se dirigieron a la brevedad hacia cámaras, sumideros y bocas de tormenta distribuidas en la ciudad para la inspección correspondiente, liberando de residuos las calzadas en todos los sectores pavimentados, que por lo general contienen hojas, ramas, tierra y otros residuos que podrían generar obstrucciones. Una vez finalizadas las precipitaciones, el trabajo concluye con el escurrido final de calles, de acuerdo a datos brindados desde el área.

Otras cuadrillas se emplazaron en barrios con desagües a cielo abierto, tal como el B° Divino Niño, precisamente en inmediaciones de la Av. Diagonal y Lorenzo Winter, respondiendo a un llamado de vecinos, tarea que se replicó en el B° Sagrado Corazón, allí con cuneteo manual con carga directa.

Por último, el equipo emplazado en la zona norte de la ciudad llevó a cabo la limpieza de cunetas y alcantarillas, acentuando el trabajo en los barrios 7 de Mayo, Urbanización Maradona, 20 de Julio, Juan Pablo II y República Argentina.



