Investigan el incendio intencional de dos motocicletas

Los casos ocurrieron en los barrios Emisora y Nueva Esperanza

Integrantes de la Comisaría Las Lomitas investigan el incendio intencional de una Honda Bross y una Motomel de 110 cilindradas.

El primer hecho ocurrió el miércoles último, alrededor de las 21:00 horas, frente a una vivienda ubicada en pasaje del barrio Emisora, de la mencionada localidad.

Según averiguaciones, una pareja compartía la cena navideña cuando llegó un sujeto, profirió amenazas, prendió fuego una moto Honda Bross estacionada en el lugar y se dio a la fuga, mientras que el damnificado extinguió el incendio con tierra.

Otro caso similar sucedió el jueves último, cuando efectivos del Cuerpo de Bomberos de Las Lomitas acudieron a un requerimiento por el incendio de una motocicleta Motomel en el barrio Nueva Esperanza.

En el lugar los uniformados constataron la destrucción total del rodado que estaba sin la presencia del propietario.

La moto fue trasladada hasta la dependencia policial y permanece secuestrada, a disposición de la Justicia provincial.



